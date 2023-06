Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfbauerschaft/Handtasche aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten Unbekannte am Sonntag (11.6.) in ein Auto in der Dorfbauerschaft in Ottmarsbocholt. Das Auto war auf einem Parkplatz an einem Waldgebiet abgestellt. Eine Handtasche war im Fußraum vor dem Fahrersitz abgestellt. Die Unbekannten schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und entwendeten die Handtasche. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. Immer wieder kommt es auf Parkplätzen an Ausflugszielen zu Diebstählen aus Fahrzeugen. Bitte lassen Sie bei Spaziergängen keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug.

