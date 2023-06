POL-COE: Coesfeld, Lette, Herteler/ Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter drangen, in der Zeit vom 26.05.2023 bis 31.05.2023, durch eine Dachluke in eine Sporthalle auf der Burgstraße in Nottuln ein und entwendeten einen Kühlschrank aus einem Büroraum der Halle. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

