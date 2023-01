Coesfeld (ots) - Am Freitag, 13.01.2023 in der Zeit von 17.10 - 21.55 Uhr wurde an einem Einfamilienhaus auf dem Südostring ein Wohnzimmerfenster aufgehebelt. Das gesamte Haus wurde von den unbekannten Tätern durchsucht und Bargeld entwendet. In der Zeit von 12.01., 04.00 Uhr bis 14.01.23, 12.40 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür des Einfamilienhaus Am Schlautbach auf und drangen in das Haus ein. Hier ...

