Coesfeld (ots) - In Dülmen waren wieder Einbrecher aktiv. Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Freitag (13.01.23) versucht, in ein Geschäft an der Marktstraße einzubrechen. Gegen 2.35 Uhr wollte diese die Eingangstür aufhebeln. Als die Alarmanlage des Geschäfts auslöste, flüchtete der Täter. An der Münsterstraße sind Unbekannte am Donnerstag (12.01.23) zwischen 1 Uhr und 10.30 Uhr in eine Gaststätte eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf und ...

mehr