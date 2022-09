Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, An der Kolvenburg/ Schmierereien an Schule

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Anne-Frank-Gesamtschule die Innenseite einer Toilettentür und die Rahmen von Toilettenfenster mit weißer Farbe beschmiert. Auf der Toilettentür wurde zweimal in unterschiedlichen Größen das Wort: "S Ever" und die Buchstaben RDM aufgebracht. An den Fensterrahmen und Eingangstür wurde das Wort "S Ever" aufgebracht. Die Tatzeit liegt zwischen 8 Uhr und 14 Uhr am Donnerstag (15.09.22). Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu Schmierereien aus den vergangenen Wochen an Billerbecker Schulgebäuden und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell