POL-COE: Senden, Bulderner Straße/ Nach Zusammenstoß in Wasserrutsche: Junge gesucht

Coesfeld (ots) - Beschädigungen an einem Opel Vivaro hat dessen Fahrer am Donnerstag (25.08.22) festgestellt. Zwischen 19 Uhr am Dienstag (23.08.22) und 12.50 Uhr am Donnerstag stand es auf einem Parkplatz vor einer Tanzschule an der Loburger Straße. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

