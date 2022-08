Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Freitag (05.08.22) haben Unbekannte einen weißen VW Golf aufgebrochen und versucht, Felgen abzumontieren. Das Auto stand auf dem Außengelände eines Autohauses. Zwischen 17 Uhr am Donnerstag (04.08.22) und 9.30 Uhr am Freitag (05.08.22) schlugen die Täter die Heckscheibe ein und entwendeten einen Subwoofer. Zudem versuchten sie, die Felgen des Fahrzeugs zu entwenden. Hierzu wurden bereits die Radmuttern entfernt und Pflastersteine zum Aufbocken bereitgestellt. Zu Ende brachten sie das nicht. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

