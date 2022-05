POL-COE: Nottuln, Elisabeth-Selbert-Straße/ Schwarzer Opel Insignia Sports Tourer beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben einen weißen Peugeot Boxer aufgebrochen. Das Auto stand auf einem öffentlichen Parkplatz an der Wolfsberger Straße. Zwischen 17 Uhr am Donnerstag (05.05.22) und 7.10 Uhr am Freitag (06.05.22) durchstießen die Täter das Türschloss der Hecktür. Sie entwendeten Werkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um ...

