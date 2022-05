POL-COE: Nottuln, Darup, Roruper Straße/ Einbruch in Gebäude

Coesfeld (ots) - Am 08.05.2022 befuhr ein 22jähriger Mann aus Coesfeld gegen 05:30 Uhr mit seinem Pedelec die Neutorstraße in Richtung Basteiwall. Aus bislang ungeklärter Ursache stößt der Coesfelder im Einmündungsbereich der Neutorstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Aufgrund der an dieser ...

mehr