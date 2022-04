Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Benthof/Nachtragsmeldung zu: Tödlicher Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4716622

Die Ermittlungen nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Freitag (22.04.22) auf der B235 in Fahrtrichtung Olfen dauern an. Nach ersten Auswertungen von Zeugenaussagen befand sich der 42-jährige Autofahrer aus Lüdinghausen nicht mehr im Überholvorgang. Dieser soll bereits abgeschlossen gewesen sein. Als der 73-jährige Pedelecfahrer aus Selm rechts aus dem Wirtschaftsweg Benthof kam, versuchte der 42-Jährige auszuweichen und eine Vollbremsung zu vollziehen. Jedoch kam es zur Kollision mit dem Pedelecfahrer, der noch an der Unfallstelle verstarb. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen angefordert, der die Polizei bei den weiteren Ermittlungen unterstützt.

Ursprungsmeldung:

Am 22.04.2022, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein 42 jähriger Mann aus Lüdinghausen mit seinem Pkw die B235, aus Lüdinghausen kommend, in Richtung Olfen. Nachdem der Mann zwei vorausfahrende Pkw überholt hatte, bemerkte er einen 73 jährigen Pedelec-Fahrer aus Selm, der in Höhe des Wirtschaftsweges Benthof die B235, aus Sicht des Pkw-Fahrers von rechts kommend, überqueren wollte.

Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung und eines versuchten Ausweichmanövers des Pkw-Führers, wurde der Pedelec-Fahrer von dem Pkw erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 42 jährige Mann aus Lüdinghausen wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

