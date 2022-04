POL-COE: Dülmen, Anna-Katharina-Emmerick-Straße/ Einbruch in Grundschule

Coesfeld (ots) - Von einem Kindergarten am Kirchplatz in Rorup haben Unbekannte ein Kupferfallrohr gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Dienstag (19.04.22) und 8.30 Uhr am Donnerstag (21.04.22). Vor einigen Wochen haben Diebe bereits Kupferfallrohre von dem Gebäude entwendet. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

