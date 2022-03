Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Richters Esch, Münsterstraße/ (Versuchter) Einbruch

Coesfeld (ots)

Einbrechern gelang es am Dienstag (08.03.22) nicht, in ein Haus am Richters Esch einzudringen. Gegen 11.55 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie eine männliche Person sich von außen an einer Haustür zu schaffen machte. Eine zweite männliche Person hat aufgepasst. Als sie die Zeugin bemerkten, flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

An der Münsterstraße waren Unbekannte am Dienstag (08.03.22) hingegen erfolgreich. Zwischen 7.30 Uhr und 14.05 Uhr brachen die Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhauses auf. Sie flüchteten mit Schmuck. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Einbrechern das Leben schwer zu machen, ist möglich: Zum Thema Einbruchschutz informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Bernhard-von-Galen-Straße 7a (02541-14-444) in Coesfeld.

