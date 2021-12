Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holzweg

versuchter Wohnungseinbruch - vom Hund vertrieben

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten am 23.12.2021, gegen 04.10 Uhr, über das Öffnen der Haustür in ein Zweifamilienhaus auf dem Holzweg in Coesfeld einzubrechen. Bevor dies jedoch gelang, schlug der Hund des Hauses an und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell