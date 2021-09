Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Str.

Bahnhofstr.; alkoholisierter Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 63-Jähriger Lüdinghausener befuhr am Samstag (11.09.) gegen 16.50 Uhr mit seinem Fahrrad den linken Geh-/ und Radweg der Olfener Straße in entgegengesetzter Richtung. Ein 33-Jähriger Autofahrer aus Nordkirchen befuhr die Bahnhofstraße, wartete an der Rotlicht zeigenden Ampel und beabsichtigte bei Grünlicht nach rechts auf die Olfener Straße abzubiegen. Der Radfahrer querte jedoch die Kreuzung und missachtete das Rotlicht. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Anschließend entfernte er sich jedoch vom Unfallort und ging in eine in der Nähe befindlichen Kneipe. Hier wurde er von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen. Bei seiner Überprüfung wurde festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurden auf der Polizeiwache in Lüdinghausen durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

