Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Walter-Scheel-Weg/Täter verscheucht

Coesfeld (ots)

Laute Geräusche aus dem Wohnzimmer, weckten einen 55-jährigen Mann am Nachmittag des 20. oder 21.01.2021. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Olfener in seinem Schlafzimmer im Oberschoss des Hauses auf dem Walter-Scheel-Weg in Olfen.

Durch eine Funkverbindung schaltete er eine Beleuchtung im Wohnzimmer ein. Als daraufhin die Geräusche verstummten, legte er sich wieder schlafen.

Einige Tage später (26.01.2021) beim Fenster putzen , stellte er Hebelspuren an der Terrassentür seiner Wohnung fest und informierte die Polizei.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

