Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Altendorf,L671, Wanderparkplatz/Scheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Coesfeld (ots)

Am Sonntag (17.01.2021) schlugen noch unbekannte Täter die Seitenscheibe (Beifahrerseite) eines grauen Landrovers auf dem Wanderparkplatz an der L671 (Altendorf) in Nordkirchen ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Handtasche samt Inhalt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12.45 - 14.40 Uhr.

Am Wochenende lockte es wieder viele Menschen raus in die Natur. Haben doch alle so lange auf Schnee gewartet. Was kann es da Schöneres geben, als einen ausgedehnten Spaziergang? Ein 49-jähriger Mann aus Hamm und seine 46-jährige Frau suchten sich dazu ein Waldstück in Nordkirchen aus. Sie parkten auf dem Wanderparkplatz auf der Straße Altendorf. Um die Handtasche nicht mitnehmen zu müssen, platzierte die Frau diese unter dem Beifahrersitz. Als sie nach dem Spaziergang zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, fanden sie ihr Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe vor. Die unter dem Beifahrersitz "versteckte" Handtasche hatten die Täter gefunden und samt Inhalt entwendet.

Ein Auto ist kein Safe! Auch die besten Verstecke im Auto werden von den Tätern entdeckt! Vielleicht werden Sie sogar von Ihnen beim Verstecken beobachtet!? Lassen Sie also niemals Wertgegenstände im Auto zurück! Nehmen Sie zu einem Spaziergang nur das Nötigste mit und tragen diese auch bei sich.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

