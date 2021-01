Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße - Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am 15.01.2021, 17:30 Uhr kam es auf der Halterner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Dülmenern. Ein 29jährigen Autofahrer bog von der Halterner Straße auf den Dammweg ab und kollidierte dabei mit einer 32jährigen Pedelec-Fahrerin, die die Halterner Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Die Pedelec-Fahrerin wurde dem Krankenhaus zugeführt. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell