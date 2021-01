Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L581/Betonmischer verunfallt

Coesfeld (ots)

Ein Betonmischer verunfallte am heutigen Morgen (15.01.2021 gegen 08.30 Uhr) auf der L581 in Billerbeck. Ein ihm entgegenkommender dunkler Kleinwagen soll den LKW Fahrer im Kurvenbereich geschnitten haben. Dieser kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf das dortige Feld. Der unbekannte Autofahrer des Kleinwagens jedoch flüchtete in Fahrtrichtung Havixbeck.

Die Polizei Coesfeld bitte mögliche Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

Da der Betonmischer voll beladen war (Flüssigbeton), wird für die Dauer der umfangreichen Bergung (ab 13.00 Uhr) die Unfallstelle weiträumig gesperrt (für ca.3 Stunden) und an folgenden Stellen abgeleitet:

L581/L550 (Billerbecker Straße)

L581/K18 ( führt im weiteren Verlauf zum Gut Holtmann)

Wir bitten um Ihr Verständnis!

