Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Eversumer Straße

Unfallverursacher bekifft und ohne Führerschein unterwegs

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Dienstag (1.12.) gegen 18.30 Uhr befuhr ein Olfener mit seinem Auto die Eversumer Straße in Richtung Ahsen. Das vor ihm fahrende Auto hielt während der Fahrt unvermittelt auf der Fahrbahn an. Als der Olfener an dem Auto vorbeifahren wollte, fuhr das Auto wieder an und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten im anfahrenden Auto starken Cannabis-Geruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bei dem 39-jährigen Fahrer aus Hamm verlief positiv. Weiterhin stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen war gering; verletzt wurde niemand. Dem Hammer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

