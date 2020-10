Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Friedhofsallee - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 15.10.2020, 19.30 Uhr bis Freitag, 16.10.2020, 13.05 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Opel Astra, der in Coesfeld, Friedhofsallee, abgeparkt war im vorderen Bereich des Autos. Er entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541-140 in Verbindug zu setzen.

