Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Schloßgarten/Unbekannter fährt nach Unfall weiter

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Freitag (11.9.20) in Dülmen einen beteiligten Autofahrer. Gegen 7.50 Uhr befuhr ein Zwölfjähriger aus Dülmen auf seinem Fahrrad den Radweg an der Straße Am Schloßgarten. Er kam aus Richtung der Lüdinghauser Straße. Der unbekannte Autofahrer war in gleicher Richtung unterwegs und bog nach rechts in Richtung Mühlenweg ab. Dabei stieß er gegen das Vorderrad des Fahrrads, wodurch der Junge stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer fuhr weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Wagen handeln. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

