Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/Weißer Fiat 500 beschädigt

Coesfeld (ots)

Nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt an der Straße "Auf dem Quellberg" bemerkte eine 58-jährige Frau aus Dülmen einen Schaden an ihrem weißen Fiat 500. Das Auto stand am Donnerstag (20.2.20) zwischen 10.35 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Supermarkt-Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell