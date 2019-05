POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Sicher mit Fahrrad und Pedelec unterwegs

Polizei Coesfeld

Die Kreispolizeibehörde Coesfeld beteiligt sich am Montag, 3. Juni, an einem landesweiten "Aktionstag Fahrrad und Pedelec" der Polizei NRW. Kontrollen und Informationen sollen dazu beitragen, Unfallzahlen zu senken. Verkehrssicherheitsberater der Polizei werden von 11 bis 17 Uhr an einem Stand vor der Kupferpassage in der Coesfelder Fußgängerzone (Letter Straße/Schüppenstraße) informieren. Besucher können unter anderem auf einem Pedelec-Simulator in die Pedale treten. Kontrolliert wird den ganzen Tag über an wechselnden Orten im gesamten Kreisgebiet. Dabei ahnden Polizeibeamte Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer sowie Sicherheitsmängel an Fahrrädern und Pedelecs. Hinweis für Pressevertreter: Journalisten sind herzlich eingeladen, den Infostand der Verkehrssicherheitsberater in der Coesfelder Innenstadt und/oder eine Kontrollstelle im Kreisgebiet zu besuchen. Dazu wird zwecks Organisation um Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei gebeten: 02541/14290

