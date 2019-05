Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bestrup/ Einbrecher erbeuten Schweißgerät

Coesfeld (ots)

In der Mittagszeit brachen Unbekannte durch ein Fenster in die Halle auf einem Gehöft in der Lüdinghauser Bauernschaft Bechtrup ein. Am Dienstag, 28.05.2019 stahlen sie zwischen 12.15 Uhr und 14.30 Uhr diverses Werkzeug, unter anderem ein Schweißgerät. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell