Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Hiddingsel, Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 11.05.2019, 15.33 Uhr, befuhr ein 48 Jahre alter Mann aus Dülmen mit seinem Pkw den Flötebachweg in Dülmen und bog nach rechts in die Brinkstraße ab. Ein 11 Jahre alter Radfahrer aus Dülmen fuhr auf dem Gehweg der Brinkstraße in Fahrtrichtung Lüdinghausen und wollte die Einmündung des Flötebachweges überqueren. Hierbei stieß er mit dem Pkw des 48 Jahre alten Dülmeners zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

