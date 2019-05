Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Buldern, Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Am Samstag, 11.05.2018,04.18 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass in Dülmen-Buldern, Weseler Straße, im Bereich der Volksbank, ein verunfallter Pkw stehen soll. Durch Polizeibeamte wurde vor Ort festgestellt, dass an der genannten Örtlichkeit ein Pkw mit einem Baum kollidiert war. Personen befanden sich nicht am Unfallort, sodass hier augenscheinlich ein Unfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort vorlag. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Coesfeld unter Tel. 02541-140 in Verbindung zu setzen.

