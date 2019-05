Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhof - Junger Mann nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 12.05.2019, 03.30 Uhr, stellten Polizeibeamte fest, dass drei jüngere männliche Personen versuchten, am Coesfelder Bahnhof Fahrradschlösser aufzubrechen. Ein 16 Jahre alter Mann aus Coesfeld konnte durch die Polizeibeamten vor Ort festgenommen werden, die beiden anderen flüchteten zu Fuss. Bei dem festgenommenen jungen Mann fanden die Beamten noch Rauschmittel in der Bekleidung. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

