POL-COE: Sonderkontrolltag Motorräder am Samstag, 11.05.2019, 10:30 -16:00 Uhr in Dülmen-Merfeld

Coesfeld (ots)

Am 11.05.2019 wurde in Dülmen Merfeld in der Zeit von 10:30 - 16:00 Uhr durch den Verkehrsdienst der Polizei Coesfeld gezielte Geschwindigkeitkontrollen durchgeführt. Hier wurden innerhalb der geschlossenen Ortschaft 888 Fahrzeuge gemessen, wobei insgesamt 138 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden.

Neun Fahrzeugführer waren mit mehr als 20km/h zu schnell unterwegs, gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Spitzenreiter war ein Kradfahrer aus Recklinghausen, der mit 90km/h unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 160 EUR sowie 2 Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.

