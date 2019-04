Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/ 28 Kompletträder gestohlen

Coesfeld (ots)

Sieben Sätze von Reifen auf Felgen stahlen Unbekannte am vergangenen Wochenende (13.04. nachmittags bis 15.04. morgens) vom Gelände eines Autohauses an der Seppenrader Straße in Lüdinghausen. Die Täter überstiegen den Stahlmattenzaun und bauten an sieben Autos die Reifen ab. Dabei entstanden Schäden am Unterboden der Autos. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

