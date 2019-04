Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Bleck/ Betrugsverdacht bei britischen Wanderarbeitern

Coesfeld (ots)

Über ungenügend ausgeführte Dachreinigungsarbeiten am Freitag (12.04.) ärgerte sich ein Hausbesitzer in Holtwick. Er erstattete am Samstag Anzeige gegen britische Wanderarbeiter. Diesen hatte er eine Anzahlung für eine Dachreinigung und -versiegelung gegeben, wobei die Arbeiten nur ungenügend ausgeführt wurden. Ohne die versprochenen Nacharbeiten verschwanden die Wanderarbeiter mitsamt der Anzahlung. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 0 25 41/ 14 -0.

