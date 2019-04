Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße - Trunkenheitsfahrt mit Ausfallerscheinungen-

Coesfeld (ots)

Am 13.04.2019, gegen 03:20 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Nottulner mit einem Pkw, in Coesfeld auf der Dülmener Straße, in Richtung Innenstadt. Er zeigte ein auffälliges Fahrverhalten, indem er mehrfach auf dem Gegenfahrstreifen fuhr. Er wurde dabei von Polizeibeamten beobachtet und umgehend angehalten und überprüft. In seiner Atemluft wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht. Durch den Wert des Tests und der zuvor beobachteten Fahrweise des Nottulners, musste ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell