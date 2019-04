Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Einbrecher festgenommen

Coesfeld (ots)

Sechs Einbrüche im Kreis Coesfeld und zwei Einbrüche im Bereich der Kreispolizeibehörde Borken haben Ermittler der Polizei im Kreis Coesfeld und Kollegen aus Münster aufgeklärt. Am 18. Januar kontrollierten Polizisten der Autobahnpolizei Münster auf einem Rastplatz bei Dülmen ein Auto mit albanischer Zulassung. Einer der beiden Albaner, die im Auto saßen, wurde per Haftbefehl gesucht. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Ermittler fest, dass seine Schuhsohlen zu einem Schuhabdruck passten, der nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Nottuln in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar gesichert worden war. Auch an weiteren Einbruchstatorten war die identische Schuhspur aufgefallen. Insgesamt sechs Einbrüche bzw. Einbruchsversuche hatte es in der Nacht zum 13. Januar in Nottuln, Havixbeck und Coesfeld gegeben. An allen Tatorten hatten die Täter mit dem gleichen Modus Operandi Fenster aufgehebelt. Der mit Haftbefehl gesuchte 49-jährige Albaner befindet sich zurzeit in einer Justizvollzugsanstalt. Der zweite Albaner wurde nach der Kontrolle entlassen, da es zu diesem Zeitpunkt keinen Hinweis auf eine Tatbeteiligung bei den Einbrüchen gab. Die Ermittlungen dauern an.

