Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Oststraße

Geparkter Opel angefahren

Coesfeld (ots)

Ein grauer Opel Insignia wurde am Mittwoch, 10.04.19 im Zeitraum vom 16.45 bis 17.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes an der Oststraße angefahren und beschädigt. Die Besschädigungen befinden sich am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne Angaben zu seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

