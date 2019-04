Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Esch

Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fenster gelangten bislang unbekannte Einbrecher in den Bürotrackt eines Firmengebäudes. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen die Täter ein Fenster auf und durchsuchten den dahinter befindlichen Büroraum nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Personen, die Angaben in Zusammenhang mit dem Einbruch machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

