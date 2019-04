Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An den Wiesen/ Einbruch in Schule

Coesfeld (ots)

Einbruch in die Marienschule Dülmen: Vermutlich in der Nacht zum Dienstag (2. April) sind Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise ins Schulgebäude gelangt. Im Gebäude hebelten die Täter zwei Türen auf. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Tatzeit: zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr. Wer etwas beonbachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

