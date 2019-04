Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Charleville-Mezieres-Platz/ Scherben verletzen Schülerinnen

Coesfeld (ots)

Ein Busfahrer (57) hat am Montag (1. April) um 15 Uhr am Charleville-Mezieres-Platz in Dülmen ein Wartehäuschen touchiert. Dadurch zersprangen Glasscheiben des Unterstandes. Durch Scherben wurden zwei wartende Schülerinnen leicht verletzt. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt.

