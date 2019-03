Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Rödderstraße, Motorradfahrer kollidiert mit Rollerfahrer

Coesfeld (ots)

Am 30.03.2019, 16:55 Uhr fuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Datteln die K 13 in Richtung Sportplatz Rödder. Ein 19-jähriger Rollerfahrer aus Coesfeld befuhr zu diesem Zeitpunkt die K 27 in Richtung Hiddingsel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden die beiden Beteiligten verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird mit 3000 Euro angegeben.

