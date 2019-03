Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Hinweis zum Tag der Kriminalitätsopfer - 26 Trickbetrugsanrufe in den letzten 24 Stunden

Coesfeld (ots)

Die Terrassentür aufgebrochen, Schränke durchwühlt, wertvolles gestohlen, darunter unersetzliche Erinnerungsstücke... Und schlimmer noch: Dass Unbekannte in höchst privaten Dingen ihre Finger hatten, ist für viele Betroffene nur schwer zu ertragen. Dass kann so weit gehen, dass man sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr wohl und sicher fühlt.

Heute ist "Tag der Kriminalitätsopfer". Ein Aktionstag, 1991 initiiert vom "Weißen Ring". Der gemeinnützige Verein unterstützt Menschen, die Opfer von Kriminellen geworden sind.

Ihre Polizei im Kreis Coesfeld ist an jedem Tag des Jahres für Menschen da, die Opfer von Einbrechern, Dieben, Räubern, Betrügern oder Gewalttätern geworden sind. 10.908 Kriminalfälle haben wir im vergangenen Jahr bearbeitet. Das waren erfreulicherweise fast 1.000 weniger als im Jahr zuvor. Im Kreis Coesfeld leben Sie vergleichsweise sicher. Mehr als jeden zweiten Fall haben wir aufgeklärt.

Im vergangenen Jahr gab es weniger Wohnungseinbrüche, weniger Straßenkriminalität, weniger Fahrraddiebstähle...

Aber es gab auch traurige Entwicklungen. Die Zahl der angezeigten Fälle häuslicher Gewalt ist gestiegen.

Bitter: 579 Mal haben Betrüger im vergangenen Jahr versucht, Seniorinnen und Senioren im Kreis Coesfeld um ihr Erspartes zu bringen. Sie versuchten es als falsche Polizisten, falsche Enkel oder als vermeintliche Glücksboten, versprachen Gewinne, wenn man zuvor "Gebühren" überweist... In 21 Fällen hatten die Betrüger Erfolg und erbeuteten mehr als 24.000 Euro. Auch in diesem Jahr versuchen es Betrüger immer wieder mit diesen fiesen Maschen.

Helfen Sie uns! Sensibilisieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn für das Problem. Schauen Sie nicht weg, wenn Unbekannte durch Nachbars Garten schleichen oder wenn Mitmenschen an der Straßenecke bedrängt werden. Rufen Sie die Polizei: 110 Danke!

Wenn Sie selbst Hilfe brauchen oder sich über Einbruchschutz informieren wollen, sind die Kolleginnen und Kollegen vom Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz für Sie da: 02541/14444

Informationen rund um polizeiliche Kriminalprävention gibt es auch hier: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

In den letzten 24 Stunden haben Trickdiebe erneut versucht, mit dem "Falscher-Polizisten-Trick" vornehmlich ältere Menschen im Kreis Coesfeld um ihr Erspartes zu bringen. Es blieb in fast allen Fällen (22 Senden, 2 Osterwick, 1 Dülmen) beim Versuch. Lediglich in Coesfeld machten Trickdiebe Beute in Höhe von 149,95 Euro. Ein 82-Jähriger hatte einen Anruf erhalten, bei dem er seine Adresse angegeben hatte. Eine Woche später bekam er den im Anruf angekündigten Brief, für den er per Nachname beim Postboten den Betrag entrichtete.

Polizei Coesfeld

http://coesfeld.polizei.nrw

