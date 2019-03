Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Geparkter Ford beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch (20. März) im Laufe des Tages beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer auf einem Firmenparkplatz an der Dülmener Straße in Coesfeld einen geparkten, schwarzen Ford am Heck. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Hinweise bitte an ihre Polizei in Coesfeld unter 02541-140

