Durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Türe, gelangten unbekannte Täter zunächst in ein Cafe. Hier brachen sie weitere Türen auf und gelangten in ein angrenzendes Blumengeschäft. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Es wurde ein geringer Geldbetrag gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

