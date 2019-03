Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hohenholt, Auf dem Stift, Am Stiftsgraben/ Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zeugen und weitere Geschädigte von Sachbeschädigungen an geparkten Autos in Hohenholt sucht die Polizei in Coesfeld - natürlich sucht sie auch die Täter. Am späten Samstagabend, 02.03.2019, zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr wurden im Bereich Auf dem Stift und Am Stiftsgraben mehrere Autos beschädigt. Am VW Passat einer 55-jährigen Nottulnerin schlugen die Vandalen die Heckscheibe ein und traten einen Außenspiegel ab. In den Skoda Oktavia eines 24-jährigen Havixbeckers traten sie eine Delle. Nach ersten Hinweisen sollen weitere Pkw beschädigt sein. Deren Besitzer und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 in Verbindung zu setzen.

