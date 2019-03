POL-COE: Coesfeld, L555/ Polizei stoppt Alkoholfahrt

Polizei Coesfeld

Polizisten haben am Dienstag (5. März) gegen 9.30 Uhr die Alkoholfahrt eines Rosendahlers (41) gestoppt. Der Mann fuhr in seinem Opel Insignia auf der L555 in Richtung Osterwick Schlangenlinien. Kurz vor Osterwick wendete er und fuhr zurück Richtung Coesfeld. Auf dem Parkplatz der "Varlar Schänke" hielt er an, um dann rückwärts wieder auf die Landstraße aufzufahren. Die von einem Zeugen alarmierte Polizei stoppte ihn. Fahrer und Beifahrer, ein 46-jähriger Rosendahler, waren stark betrunken. Der Fahrer wurde mit zur Wache genommen. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren.

