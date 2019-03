Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Mauritiusplatz

Einbruch in Café

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines bodentiefen Fensters gelangten unbekannte Täter in ein Café. In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen sie die Tür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Personen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

