Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Breil, Rüllerstraße, Albert-Koch-Straße/ Einbrüche in Wohnungen

Coesfeld (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche und ein Einbruchversuch in Ascheberg sind am Montag (4. März) angezeigt worden. Wegen des gleichen Modus operandi geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. In ein Haus an der Straße Breil waren Unbekannte eingestiegen, nachdem sie eine Fensterscheibe eingeworfen hatten. Sie durchsuchten Schränke. Was gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Tatzeit: zwischen Samstagmorgen (2. März, 10.30 Uhr) und Montagnachmittag (15 Uhr). An der Rüllerstraße wurde am Montag eine Terrassentür eines Reihenhauses eingeschlagen. Der oder die Täter durchsuchten Räume, wurden offensichtlich gestört und flüchteten. Tatzeit zwischen 14 und 17.55 Uhr. An der Albert-Koch-Straße wollte ein Unbekannter am Montag gegen 18.50 Uhr eine Fensterscheibe eines Hauses einschlagen. Die mehrfach verglaste Scheibe wurde beschädigt, hielt aber stand. Als der Mann Zeugen bemerkte, flüchtete er. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise bitte an: 02591/7930

