Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Seppenrader Straße

Einbruch in Lagerräume - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich mehrere Lagerhallen auf dem alten Ziegeleigelände sind am Mittwoch (27. Februar) im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr auf der Seppenrader Straße in Lüdinghausen-Seppenrade aufgebrochen worden. Unbekannte Täter durchschnitten ein Wellblech und brachen eine Holzür auf. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: Tel. 02591/7930.

