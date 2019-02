Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen/ Verunsicherte Eltern

Coesfeld (ots)

Ein Fremder, der Kinder anspricht... Gerüchte wie diese machen schnell die Runde in sozialen Netzwerken und verunsichern Eltern. Vor einigen Tagen in Münster, aktuell in Nottuln-Appelhülsen. Die Polizei geht solchen Hinweisen immer nach und prüft intensiv, ob tatsächlich eine Gefährdung für Kinder besteht. Zu Ihrer Beruhigung: Uns ist kein Fall in der jüngeren Vergangenheit bekannt, bei dem es im Kreis Coesfeld tatsächlich zu einem Übergriff von Fremden auf Kinder gekommen wäre. Zum Sachverhalt in Appelhülsen: Ein achtjähriger Junge hatte seinen Eltern am Mittwochabend erzählt, er sei von einem Fremden angesprochen worden, der ihn aufforderte, mitzukommen. Der Unbekannte soll ihm auch Geld geboten haben. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad nach Hause.

