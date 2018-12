Coesfeld (ots) - Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis war ein 31-jähriger Dülmener unterwegs als er eine Unfallflucht beging. Am Dienstag, kurz vor 16 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und gab an, dass sie gerade einen Verkehrsunfall beobachtet habe. Der Unfallverursacher habe beim Ausparken ein anderes Auto beschädigt und sei von der Unfallörtlichkeit weggefahren. Die Zeugin hatte sich das Kennzeichen gemerkt, so dass der Unfallverursacher ermittelt werden konnte. Bei seiner Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Er gab an, dass er von der Unfallörtlichkeit geflüchtet sei, weil er schon seit einigen Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Nach der Entnahme der Blutprobe erwartet den Mann nun natürlich auch noch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss.

