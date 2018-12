POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße/ Polizei bittet nach Unfall um Zeugenhilfe

Coesfeld (ots) - Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 3513518:

Die Polizei bittet erneut um Hinweise von Zeugen eines tödlichen Verkehrsunfalls, der sich am 26. November an der Gartenstraße/Einmündung Wiesenstraße in Coesfeld ereignet hat. Insbesondere werden Angaben erbeten zum Weg, den die beim Unfall tödlich verletzte Seniorin gegangen war.

Coesfeld, Wiesenstraße/ Seniorin verstirbt nach Unfall

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Wiesenstraße/Ecke Gartenstraße in Coesfeld. Am Montagabend (26. November) gegen 17.20 Uhr hat ein Coesfelder (66) beim Abbiegen von der Gartenstraße in die Wiesenstraße eine Seniorin (92) aus Coesfeld übersehen, die gerade mit ihrem Rollator die Wiesenstraße überquerte. Der Wagen des Mannes erfasste die alte Dame. Sie wurde schwer am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Dort erlag die Coesfelderin ihren Verletzungen.

