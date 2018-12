Coesfeld (ots) - Hebelspuren an ihrer Terrassentür bemerkte eine Dülmenerin, als sich am Dienstag, gegen 21 Uhr, nachhause zurück kehrte. Unbekannte Täter hatten im Zeitraum zwischen 13.00 und 21 Uhr versucht in ihr Haus einzubrechen. Hierzu schoben sie ein herunter gelassenes Rolle hoch und hebelten an der dahinter befindlichen Terrassentür. Die Täter gelangten nicht in das Haus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

