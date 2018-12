POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.12.2018 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Waldenburg: Zwei Fahrzeuglenkerinnen schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten kam es am Montag, um circa 7.20 Uhr auf einer Landstraße zwischen Hohebuch und Waldenburg. Die 23-jährige Fahrerin eines Fiats fuhr von Kesselheim in Fahrtrichtung Landstraße. Im Einmündungsbereich wollte sie links in Richtung Hohenbuch abbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Dacia einer 59-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, sodass sich beide Fahrerinnen schwere Verletzungen zuzogen und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa knapp 4.000 Euro.

